استعدادا للدوري الممتاز .. طنطا تضم 3 صفقات جديدة

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي في إتمام التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادا للدورى الممتاز.



وضم مسئولو طنطا اللاعب محمود صلاح لاعب كفر الشيخ في حضور مدير الكرة علاء عكاشة ووكيل اللاعب عمرو غنيم.



كما نجح مسئولو طنطا في إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد فهمى لاعب غزل المحلة والذي وقع على عقود انضمامه لمدة موسمين ويلعب في مركز الجناح الأيمن.



وتم التعاقد مع اللاعب جون جميل وشهرته (جون مانجا) صانع ألعاب فريق النصر السابق والذي وقع على عقود انضمامه لمدة 3 مواسم.