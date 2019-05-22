جردوه من ملابسه والـ كاميرات فضحته.. عاطل اختطف طفلة من الصف والأهالى لقنوه علقة موت.. صور

لقن أهالى منطقة الشوبك الشرقى بمركز الصف بالجيزة، لصا علقة ساخنة بعد قيامه باختطاف طفلة 4 سنوات من أمام منزلها استدرجها بحجة شراء حلوى لها، وتبين أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت المتهم أثناء اختطاف المجنى عليها، وتبين أن الجانى من ذات المنطقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى مأمور قسم الصف بلاغا من الأهالى يفيد بالإمساك بعاطل يدعى "ط. ج"، عاطل، عقب قيامه باستدراج الطفلة "أمل. م"، 4 سنوات، وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن المتهم استدرج الطفلة من أمام منزلها أثناء اللعب بحجة شراء حلوى لها.



وتبين أن الأهالى قاموا بتتبع خط سير المتهم عن طريق كاميرا مراقبة مثبتة بأحد المنازل، وذلك قبل خروجه من القرية، وأمسكوا به ولقنوه علقة ساخنة وقيدوه وجردوه من ملابسه ونشروا صوره على مواقع التواصل الاجتماعى للتعرف عليه بعد أن رفض الإفصاح عن شخصيته وتبين بعدها أنه من ذات القرية.

