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تعليم

المدارس المصرية اليابانية.. 11 ألف تلميذ تقدموا للالتحاق بها العام القادم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:54 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياســـمين بدوي
أعلن المسئولون عن وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن إجمالي عدد التلاميذ الذي تقدموا إلكترونيا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية بالعام الدراسي القادم 2018/2019، بلغ 11 ألف تلميذ وتلميذة.

وأكد المسئولون أنه سوف يتم التواصل مع من تم قبول طلبات تقدم أبنائهم للمدارس المصرية اليابانية بشكل مبدئى عن طريق البريد الإلكترونى المسجل على استمارة التقدم الإلكترونية فى الأسبوع الأول من شهر يونيو.

وقالوا إنه سيتم إرسال ايميل واضح لجميع أولياء أمور التلاميذ المقبولين، شاملًا جميع التفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها.

وأوضح المسئولون أنه سيتم البدء فى عقد المقابلات الشخصية للتلاميذ بعد العودة من إجازات عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020، ليبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019، إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.

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