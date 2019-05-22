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محافظات

المسيحيين والمسلمين نسيج واحد.. محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الانجيلية للتهنئة بعيد الفطر

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:59 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمكتبه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس الدكتور أندريه زكي وبحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة والدكتور القس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الانجيلى والدكتور إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والدكتور القس عاطف مهنى مدير كلية اللاهوت ورؤساء عدد من المذاهب وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي والوفد المرافق لهم لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن سعادته بدوام مشاعر الود والأخوة والسلام بين كافة فئات الشعب، مؤكداَ أن المسيحيين والمسلمين نسيج وطنى واحد يعملون من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها وحرية وكرامة أبنائها من أجل ترسيخ المزيد من قيم المحبة والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا.

وتناول اللقاء جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمصر ومستقبلها وتحقيق الاستقرار والامن لها والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة لتحسين معيشة المواطنين .

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الجهود التى تقوم بها المحافظة للقضاء على العشوائيات بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر وكذلك وزارة الدفاع تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بالقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة بنهاية هذا العام .

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