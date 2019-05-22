محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة بالسوق التجارية.. صور

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معرض حزب مستقبل وطن للملابس الجاهزة، بأسعار مخفضة، والمقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية أمانة الحزب بالمدينة برئاسة محمد عبدالله بالتعاون مع عضو هيئة مكتب المحافظة السيد عبد القادر.





وكان في استقبال المحافظ وفد رفيع المستوى من قيادات الحزب ضم كلاً من النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة العامة، وجيفارا محمد الجافي أمين عام الحزب بالمحافظة، والشيخ حسين موسي أمين شئون القبائل، وتامر كمال أمين العضوية وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.





وأشار مجدي بيومي عضو مجلس النواب وعضو الأمانة للحزب، إلى أن تلك المبادرات تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الضغط علي كاهل الأسرة.





وأعرب أمين الحزب بالمحافظة جيفارا محمد الجافي، عن سعادته بالتواجد المستمر لأمانات الحزب بمختلف مدن المحافظة والوصول إلى جميع أطياف المجتمع السيناوي، وأننا جميعا نعمل تحت شعار الحزب، كلنا نعمل من أجل مصر.



