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محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة بالسوق التجارية.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:20 م
اللواء خالد فوده
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
عبد الرحمن سرحان
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معرض حزب مستقبل وطن للملابس الجاهزة، بأسعار مخفضة، والمقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية أمانة الحزب بالمدينة برئاسة محمد عبدالله بالتعاون مع عضو هيئة مكتب المحافظة السيد عبد القادر.

وكان في استقبال المحافظ وفد رفيع المستوى من قيادات الحزب ضم كلاً من النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة العامة، وجيفارا محمد الجافي أمين عام الحزب بالمحافظة، والشيخ حسين موسي أمين شئون القبائل، وتامر كمال أمين العضوية وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وأشار مجدي بيومي عضو مجلس النواب وعضو الأمانة للحزب، إلى أن تلك المبادرات تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الضغط علي كاهل الأسرة.

وأعرب أمين الحزب بالمحافظة جيفارا محمد الجافي، عن سعادته بالتواجد المستمر لأمانات الحزب بمختلف مدن المحافظة والوصول إلى جميع أطياف المجتمع السيناوي، وأننا جميعا نعمل تحت شعار الحزب، كلنا نعمل من أجل مصر.

من جانبه، أكد أمين المدينة، على ضرورة تضافر كافة الجهود لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة المساعدات، مضيفا أن المحافظة دائما تؤكد دعمها للجميع، فى إطار مد أواصر الدعم لكل ما يخدم المواطن.
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة بالسوق التجارية.. صور
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة بالسوق التجارية.. صور
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة بالسوق التجارية.. صور
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة بالسوق التجارية.. صور
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض مستقبل وطن للملابس الجاهزة بالسوق التجارية.. صور

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