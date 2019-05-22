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أخبار العالم

برلمانيون من حزب بوتفليقة يقتحمون مكتب رئيس مجلس النواب الجزائري

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:38 م
مجلس النواب الجزائري
مجلس النواب الجزائري
شريف سيد
كشفت فضائية الشروق الجزائرية عن اقتحام عدد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر، الأربعاء، مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، للمطالبة برحيله عن منصبه.

ونشرت الفضائية فيديو أظهر رئيس البرلمان معاذ بوشارب في جدل حاد مع عدد من نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه سياسيًا.

وأوضحت القناة أن اجتماعا كان مقررا له اليوم الأربعاء لمكتب الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، عندما اقتحم نواب من الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني مكتب رئيس المجلس وطالبوا معاذ بوشارب بالرحيل والتنحي.

وخاطب أحد النواب بوشارب بالقول: "نحن هنا بسبب الفساد الذي يعيشه المجلس ...يجب أن ترحل"، ومنعوه من عقد اجتماع مكتب المجلس الوطني.

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