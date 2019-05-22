حلا شيحة تكشف أسماء أبنائها الأربعة بعد مقلب رامز .. فيديو

حلت الفنانة حلا شيحة الضحية الـ17 ببرنامج المقالب رامز فى الشلال فى حلقته اليوم الأربعاء ، وسخر جلال من شيحة خلال الفقرة الأولى والثانية من المقلب.



وبدأت على حلا علامات الخوف والركض بعيدأ عن الغوريلا والصراخ المتواصل والبكاء ، وبعد كشف المقلب دخلت " شيحة" فى نوبة بكاء ولكن رامز استطاع إلقاء بعض النكات لإخراجها من حالتها وسؤالها على أسماء أبنائها الأربعة وهم هنا ، خديجة ، وعائشة ، وأحمد.



يبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.





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