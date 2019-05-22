تجهيز حازم إمام لقيادة جبهة الزمالك اليمنى أمام نهضة بركان في الكونفدرالية

وضع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك برنامجا تدريبيا خاصا لحازم إمام الظهير الأيمن من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل لقيادة الجبهة اليمنى للفريق أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص جروس على استعادة حازم إمام حساسية المباريات قبل المشاركة أمام نهضة بركان خاصة وإنه كان بعيدا عن الملاعب لفترة طويلة عقب تعرضه للإصابة فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة سموحة بالدورى.



ويغيب التونسي حمدي النقاز عن مباراة فريقه أمام بركان المغربي والمقرر لها الأحد المقبل على ستاد برج العرب بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى فى لقاء الذهاب.



