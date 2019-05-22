جوائز 12 مليون ريال .. تركي أل الشيخ يعلن انطلاق أكبر مسابقة لـ القرلآن الكريم

كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://t.co/RKtrM9pauI pic.twitter.com/G0SWkVTBpE — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 22, 2019

أعلن تركى ال الشيخ مالك نادى بيرتميدز ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن تفاصيل مسابقة القران الكريم التى تم اطلاقها اليوم.وكتب ال الشيخ على حسابه "تويتر" ‏كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال".واضاف ندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية"