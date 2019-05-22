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أخبار العالم

جوائز 12 مليون ريال .. تركي أل الشيخ يعلن انطلاق أكبر مسابقة لـ القرلآن الكريم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:07 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
محمد بدران
أعلن تركى ال الشيخ مالك نادى بيرتميدز ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن تفاصيل مسابقة القران الكريم التى تم اطلاقها اليوم.



وكتب ال الشيخ على حسابه "تويتر" ‏كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال".

واضاف ندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية"
جوائز 12 مليون ريال .. تركي أل الشيخ يعلن انطلاق أكبر مسابقة لـ القرلآن الكريم

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