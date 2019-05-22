محمود موسى يعلق على عودة عزيزة جلال للغناء

علق الكاتب الصحفي محمود موسي رئيس قسم السينما ومدير تحرير الأهرام، على عودة الفنانة المغربية عزيزة جلال، للغناء لأول مرة، بعد غياب أكثر من 35 عامًا، عبر برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "إم بي سي".



وكتب الناقد الفنى على صفحته بموقع "تويتر" ‏الهانم كما وصفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب النجمة الكبيرة المطربة المعتزلة ‎#عزيزة_جلال عندما التقت حنجرتها الاسطورة ‎#بليغ_حمدي عبقري الألحان المتفرد أثمر عن أغاني خالدة نادرا ما تحقق النجاح الكبير ومازلنا نرددها حتي اليوم مستنياك و حرمت الحب عليه".



يذكر أن الفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس عام 1958 واعتزلت الفن عام 1985 وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.