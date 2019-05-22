ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمود موسى يعلق على عودة عزيزة جلال للغناء

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:33 م
الكاتب الصحفى محمود
الكاتب الصحفى محمود موسى
محمد بدران
علق الكاتب الصحفي محمود موسي رئيس قسم السينما ومدير تحرير الأهرام، على عودة الفنانة المغربية عزيزة جلال، للغناء لأول مرة، بعد غياب أكثر من 35 عامًا، عبر برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "إم بي سي". 

وكتب الناقد الفنى على صفحته بموقع "تويتر" ‏الهانم كما وصفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب النجمة الكبيرة المطربة المعتزلة ‎#عزيزة_جلال عندما التقت حنجرتها الاسطورة ‎#بليغ_حمدي عبقري الألحان المتفرد أثمر عن أغاني خالدة نادرا ما تحقق النجاح الكبير ومازلنا نرددها حتي اليوم مستنياك و حرمت الحب عليه".

يذكر أن الفنانة عزيزة جلال، من مواليد مدينة مكناس عام 1958 واعتزلت الفن عام 1985 وهي في قمة تألقها الفني وحضورها المميز، وتوقفت عن الغناء بعد زواجها برجل أعمال سعودي وتفرغها للحياة العائلية معه في مدينة الطائف.
محمود موسى يعلق على عودة عزيزة جلال للغناء

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف درجة الحرارة يوم الخميس وموعد انكسار الموجة الحارة

حسام موافي: قتل قابيل لأخيه هابيل ليست أول جريمة بشرية.. فيديو

الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. والقاهرة تسجل 45 درجة ..فيديو

خطوات ورابط التصويت لـ محمد صلاح على الجوائز المرشح لها فى ليفربول

بسبب الحر الشديد.. الأزهر يقرّر تأجيل امتحانات الشفوي في هذه المعاهد

أسقط الأهلي والزمالك وأطاح به طلائع الجيش.. ماذا قدم حلمي طولان مع الاتحاد خلال 29 مباراة؟

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات تشويقية لفيلم النداهة

منة فضالى تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

بعد ظهورها مع رامز في الشلال.. شاهد.. إطلالات غير متوقعة لـ حلا شيحة بعد خلع الحجاب