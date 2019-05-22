بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة النجوم في الدوري الممتاز

أعلن رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تشكيل فريقه الذي سيواجه النجوم مساء اليوم الأربعاء في الجولة 33 من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.





ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 66 نقطة بعد ما خاض 32 لقاءً، أما النجوم الذي هبط رسمياً للدرجة الثانية يحتل المركز الـ18 والأخير بـ25 نقطة وخاض عدد المباريات ذاته.





وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي





في الدفاع: أحمد أيمن منصور- علي جبر- عمرو الميداني- عمر جابر





في الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد فاروق- عمر خربين- إيريك تراوري- عبد الله السعيد



