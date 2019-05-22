أحمد موسى يحذر من مضاربي السوق السوداء فى كأس الأمم الإفريقية



وأضاف: كل شخص مسئول عن نفسه" ومن يتم ضبطه سوف يتم معاقبته طبقا للقانون.



حذر الإعلامي "أحمد موسى" الجماهير المشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعدم التعامل أو شراء تذاكر مع المضاربين بالسوق السوداء، لافتا إلى أن الدولة المصرية لن تسمح بأي هرج أو فوضى خلال البطولة.وتابع، "موسى" خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن مصر استحدثت نظاما جديدا لحجز وشراء التذاكر الخاصة بمباريات كأس الأمم الأفريقية القادمة، موضحا أنه سوف يتم طباعة بطاقات شخصية للمشجعين ومن خلالها سوف يتم حجز تذاكر المباريات، لافتا إلى أنه غير مسموح بحجز أي تذاكر لأحد.