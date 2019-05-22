السعودية تعترض طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران

ذكرت السفارة السعودية في واشنطن في بيان اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين المتحالفون مع إيران.



وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين قال في وقت سابق إن الحركة اليمنية شنت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفة حظائر تحوي طائرتين. ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.