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فن

خلى أزارو يسجل يا ناس.. نبيل الحلفاوي: صالح جمعة قلب الماتش

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:54 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
محمد بدران
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي باللاعب صالح جمعة خلال مباراة الأهلي مع الإسماعيلي المقامة على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.


وكتب الحلفاوي على حسابه بموقع "تويتر": ‏‏‏‏صالح نزل قلب الماتش. ده خلى أزارو يسجل يا ناس".


ونجح صالح جمعة فى وضع أول لمساته السحرية في المبارة بعد مشاركته بدقائق بعد صناعته هدف فريقه الأول مباراة الأهلي مع الإسماعيلي، بعد مرور 80 دقيقة، من المباراة التي تجمعهما حاليا.
خلى أزارو يسجل يا ناس.. نبيل الحلفاوي: صالح جمعة قلب الماتش

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