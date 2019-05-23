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فن

طلبت عدم وضع اسمها عليه.. كاملة أبو ذكرى: زى الشمس لا يخصنى

الخميس 23/مايو/2019 - 01:51 ص
كاملة أبو ذكرى
كاملة أبو ذكرى
شروق إبراهيم
نفت المخرجة كاملة أبو ذكرى أن الديكتاتورية هي سبب مشاكلها بالوسط الفنى مبررة ذلك بأنها تعمل مخرجة وليس شيئا آخر وذلك من صميم عملها، فهى تربت على يد مخرجين أمثال عاطف الطيب، محمد خان، يوسف شاهين، فالمخرج يجب أن يكون قويا لأنه مايسترو يحدد مهام كل أفراد العمل بأكمله فتعلمت بمعهد السينما مهام وظيفتها وهى تحافظ على هيبة المخرج.

وفي ردها على سؤال من الإعلامى يوسف الحسينى على نجوم إف إم فى برنامجه "حروف الجر" حول خلافها مع المخرج سامح عبد العزيز بأنها "شدت معاه" قالت: أنا وسامح أصدقاء من أيام المعهد وهو راسلني بعد أزمة مسلسل "زى الشمس" ورديت عليه بـ"رمضان كريم وكل سنة وأنت طيب"، وصرحت بأنها هى من طلبت من شركة الإنتاج عدم وضع اسمها بأول 9 حلقات من المسلسل لأنها تعتبر أن العمل لا يخصها حاليا، ولكن ردى على مواقع التواصل بسبب بعض الاستفزازات التى وصلتنى ليس أكثر وكان يجب الرد بجزء من الحقيقة.

ونفت أيضا المخرجة كاملة وجود أى خلاف بينها وبين الكاتبة مريم ناعوم لأن الخلافات السابقة كانت بسبب تأخير في تسليم حلقات وليس فى وجهات نظر وأن التاريخ بينهما فى العمل أكبر من أى خلافات، وأضافت أن هناك عملا سينمائيا يتم التحضير له بينها وبين ناعوم وهى رواية للكاتب الكبير نجيب محفوظ ورفضت ذكر أى تفاصيل أخرى.

وعن أزمة ضغط فترات التصوير للأعمال الدرامية فى رمضان حتى تصل ساعات العمل لـ20 ساعة تصوير قالت: "لازم نتزنق كل رمضان لأن مكونات العمل تكون غير متكاملة مثل السيناريو وأحيانا يتم الاستعانة بوحدات تصوير أخرى وهذا لا يعجبها.

وأكدت أن مسألة أجور النجوم الكبار أمثال عادل إمام وأحمد السقا ويسرا ونيللي كريم وذلك بسبب نجوميتهم التى يحصد المنتج من ورائهم مبالغ كبيرة وترى أن ذلك من حقهم.

يذكر أن يوسف الحسينى، يقدم برنامجه "حروف الجر"، من الاحد للأربعاء، خلال شهر رمضان عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، فى الساعة العاشرة مساء.

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