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رياضة

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لتعادل الأهلي المثير مع الإسماعيلي في الدوري ..فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 04:01 ص
جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والإسماعيلي
محمد رشاد
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام مضيفه الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة"، تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي والإسماعيلي، التي شهدت تعادل الفريقين 1-1، سجل هدف المارد الأحمر وليد ازارو، وسجل للدراويش كريم بامبو؛ ليشعل التعادل المنافسة على لقب الدوري بين الزمالك والأهلي.

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها الأورجوياني "مارتن لاسارتي"، المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمود جابر مدرب الدراويش.

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الأهلاوي فى الشارع عقب المباراة الدرامية والتعادل المثير.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف كل الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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