أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من لعب مباراة المقاولون العرب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلى سيعلن خلال الساعات القادمة، عدم موافقته على لعب مباراة المقاولون العرب قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.





وقال "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلى يرغب فى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، ويتمسك بحقه في الحصول على نفس المميزات التي يحصل عليها الزمالك المنافس له على بطولة الدوري هذا الموسم".





يذكر أن أوقف فريق الإسماعيلي سلسلة انتصارات الأهلي، وتعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء يوم الثلاثاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدوري الممتاز.