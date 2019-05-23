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رياضة

مدرب منتخب الأرجنتين يبرر استبعاد إيكاردي من كوبا أمريكا

الخميس 23/مايو/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن استبعاد مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي من القائمة النهائية لكوبا أمريكا بسبب سمعته غير الجيدة في الأرجنتين.

وقال سكالوني المدير الفني مبررًا أسباب استبعاد إيكاردي في مؤتمر صحفي: " نظرًا لوجود مجموعة كبيرة من أفضل اللاعبين للاختيار فيما بينهم، من الطبيعي أن تكون هناك شكوك. يصعب إبقاء الجميع سعداء لكن القرار النهائي هو دائما لصالح الفريق" .

وأضاف: "لم يتم استبعاد إيكاردي من البداية بل كان ضمن المرشحين للحاق بالقائمة النهائية لكن في النهاية نتخذ القرار الأفضل للفريق بناء على ما قدمه اللاعب داخل الملعب ولا نضع أي قضايا خارج الملعب في الحسبان، أردنا استدعاء لاعبين أكثر لكن كان علينا تحديد 23 لاعبًا فقط" .

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي نجم نجوم برشلونة الإسباني مع عودة سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، وفي المقابل استبعاد ماورو إيكاردي نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.

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