الغندور: فيريرا يخطر جون إدوارد بعدم حاجته لعمر فرج

قال الإعلامي خالد الغندور أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، المدير الرياضي أخطر جون إدوارد المدير الرياضي، بعدم حاجته الفنية للاعب الفلسطيني عمر فرج، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "بناءً على رؤية الجهاز الفني، استقر الزمالك على تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، سواء في الدوري السويدي أو أحد الدوريات الخليجية، على غرار ما حدث مع أحمد الجفالي".

وكان قد أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقرار رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن إدوارد شدد على اللاعب بضرورة إحضار عروض رسمية لبحث الموافقة على رحيله، مشيرًا إلى أن الإدارة ترفض الاستغناء عنه مجانًا في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن سياسة الزمالك الحالية تستهدف تحقيق أقصى استفادة مالية من أي لاعب يرحل عن الفريق، لتفادي تكرار سيناريو انتقال أحمد السيد زيزو للأهلي دون استفادة مادية.