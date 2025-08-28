قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلمات بعد التشهد الأخير أوصى بها النبي.. احفظ دعاء الرسول
خطوة بخطوة.. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
فيضانات مدمرة في كشمير وباكستان ترفع حصيلة الضحايا وتثير مخاوف من كارثة جديدة
الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق
بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك
قصف عنيف.. طائرات الاحتلال تشن غارتين شمال خان يونس جنوبي غزة
نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر
أوروبا تتجه لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
هايدي وكيس الشيبسي.. درس من القلب بـ 5 جنيهات
8 أمور أوصى بها النبي تضمن لك دعاء الملائكة.. لا تفوت ثوابها
صحيفة مجرية: أوكرانيا تلقت أموال أوروبية في 3 سنوات تفوق متحصلات بودابست خلال عقدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور: فيريرا يخطر جون إدوارد بعدم حاجته لعمر فرج

عمر فرج
عمر فرج
يمنى عبد الظاهر

قال الإعلامي خالد الغندور أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، المدير الرياضي أخطر جون إدوارد المدير الرياضي، بعدم حاجته الفنية للاعب الفلسطيني عمر فرج، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "بناءً على رؤية الجهاز الفني، استقر الزمالك على تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، سواء في الدوري السويدي أو أحد الدوريات الخليجية، على غرار ما حدث مع أحمد الجفالي".

وكان قد أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بقرار رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي أن إدوارد شدد على اللاعب بضرورة إحضار عروض رسمية لبحث الموافقة على رحيله، مشيرًا إلى أن الإدارة ترفض الاستغناء عنه مجانًا في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر أن سياسة الزمالك الحالية تستهدف تحقيق أقصى استفادة مالية من أي لاعب يرحل عن الفريق، لتفادي تكرار سيناريو انتقال أحمد السيد زيزو للأهلي دون استفادة مادية.

الإعلامي خالد الغندور البلجيكي يانيك فيريرا الزمالك جون إدوارد المدير الرياضي الفلسطيني عمر فرج

