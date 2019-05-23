فكرة بمليون جنيه الحلقة 19.. اختطاف علي ربيع ومايان السيد

شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يعرض عبر قناة "mbc مصر" الفضائية لـ علي ربيع وكريم عفيفى، تصاعدًا في الأحداث.





وخلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل فكرة بمليون جنيه، يحاول علاء مصباح (علي ربيع) جذب انتباه المذيعة سلمى سليم (مايان السيد) فيحاول التعبير لها عن حبه، فيحضر بوكيه ورد وينتظرها أمام منزلها، لكنها ترفضه منه.





ويتسلل علاء إلى شنطة سيارة سلمى سليم، وأثناء اختباء الأول بشنطة السيارة يتم اختطاف سلمى بواسطة عصابة كارهة لوالدها، في الوقت الذي يتم اصطحاب السيارة التي يختبئ فيها علاء إلى مكان الخطف.





يدرك علاء أنه تم اختطافه واختطاف سلمى، فيخبر ابن خالته ياسر معجزة بما حدث، ويحاول إنقاذها من الخطف لكنه يكبل معها.



