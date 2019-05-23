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فن

فيفى عبده لصدى البلد: لا مشاكل بيني وبين حورية فرغلي بسبب مملكة الغجر

الخميس 23/مايو/2019 - 10:43 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
سمر سعد
قالت الفنانة فيفى عبده لصدى البلد إنها سعيد بالنجاح الذى حققه مسلسل " مملكة الغجر " وسعيدة بردود الأفعال التى وصلتها على دور زعيمة الغجر الذى جسدته.

وأضافت أن حورية فرغلى إضافة الكثير للمسلسل وليس هناك أى مشاكل بيننا كما تردد.

من ناحية قالت فيفى إنها سافرت لدولة الكويت لتبدأ بروفات مسرحيتها الجديدة "ينانوة جليعة" والتى ستعرضها فى عيد الفطر فى الكويت ومن المقرر ان تعود للقاهرة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر.

واكدت ان المسرحية استعراضية والغنائية وكوميدية ويشاركها البطولة مجموعة من الفنانين الكويتيين.

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