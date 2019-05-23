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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

الخميس 23/مايو/2019 - 02:08 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، ليربح رأسمالها السوقي نحو 5.2 مليار جنيه مستقرا عند مستوى 751.6 مليار جنيه.

وارتفع ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.82 % مسجلا مستوى 13776 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذي يضم عدد 0 شركة متوسطة مقيدة بنسبة 0.81 % مسجلا مستوى 603 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 0.83% مسجلا مستوى 1536 نقطة.

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