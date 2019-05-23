مايك بومبيو يتوعد هواوي ويؤكد: الصين تهدد الأمن القومي الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين تشكل تهديدًا كبيرًا لأمنها القومي، مؤكدًا أن بكين تستخدم وسائل تجسس شديدة التطور لقمع الأقليات.



وأضاف بومبيو: "بالتأكيد ستقوم العديد من الشركات الأمريكية بقطع العلاقات مع شركة هواوي الصينية، بيد أن الصين تهدد أمننا القومي".



وصعد أكبر اقتصادين في العالم زيادات الرسوم الجمركية على وارداته من الطرف الآخر بعد انهيار محادثات لحل النزاع، وتفاقمت الأزمة بعد أن وضعت واشنطن الأسبوع الماضي شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات، وأجهزة الهاتف على قائمة سوداء.



وتقول الولايات المتحدة إن قرار منع الشركات الأمريكية أهم استخدام معدات اتصال مصنعة بواسطة شركات تحاول بشكل محتمل التجسس عليها، أهم بكثير من التوصل لاتفاق تجاري بين بكين وواشنطن.



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إعلان حالة الطوارئ الوطنية التي تحظر على الشركات المحلية استخدام أجهزة اتصالات تصنعها أطراف يُعتقد أنها تحاول التجسس على الولايات المتحدة.



