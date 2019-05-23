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حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو حشيش في باب الشعرية

الخميس 23/مايو/2019 - 03:39 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
اسلام مقلد
أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، بحبس عاطلين، ضبطا وبحوزتهما كيلو جرامين من مخدر الحشيش ، اربعة ايام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرامين، سلاح أبيض عبارة عن سكين، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى قررت ما تقدم.

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