أمن الجيزة يحبط ترويج 15 كيلو بانجو قبل الإفطار بالبدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إحباط ترويج 15 كيلو بانجو علي المدمنين بمدينة البدرشين ومحيطها عقب القاء القبض علي عاطل بحوزته المضبوطات.



وردت معلومات للمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين بقيام ياسر. م. ا ب 42 سنة عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، فور اخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة امر بسرعة القاء القبض علي المتهم ومنعه قبل توزيعه المخدرات.



تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة امنية نجحت في القاء القبض علي المتهم وعثر بحوزته علي 41 لفافة ورقية مختلفة الاحجام تحوي نبات البانجو المخدر و 3 لفافة بلاستيكية كبيرة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر وبندقية خرطوش و18 طلقة ,ومبلغ 4100 جنيها وهاتف محمول وتبين ان المواد المخدرة وزنها 15 كيلوا و170 جرام من نبات البانجو المخدر



افادت التحريات برئاسة العميد عبد الرحمن ابو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة ان المتهم سابق اتهامة في 4 قضايا ( سرقة مسكن – سرقة متنوعة – سرقة وسائل نقل) اخرهم 2005 سرقة مسكن وانه كان يعد تلك الكمية للترويج علي عملائه من المتعاطين والمدنين خلال فترة قبل الإفطار.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائة والسلاح الناري بقصد الدفاع، تم تحرير محضر بالواقعة واحاله اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث للنيابة العامة التي تولت التحقيق.