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أخبار العالم

بوجدانوف : مواقف مصر وروسيا متقاربة تجاه سبل حل نزاعات المنطقة

الخميس 23/مايو/2019 - 03:39 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف مع سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوضع في الخليج والسودان وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الروسية - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن ذلك اللقاء جاء في إطار تنسيق السياسة الخارجية بين البلدين، موضحة أنه تم التأكيد مرة أخرى على تقارب النهج بين موسكو والقاهرة؛ لتسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وأوضحت أن الجانبين بحثا عددًا من القضايا المتعلقة بالقمة الروسية الإفريقية المقبلة في سوتشي الروسية بأكتوبر المقبل، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

يذكر أن رؤساء حوالي 40 دولة إفريقية سيحضرون قمة (روسيا - إفريقيا) المقرر عقدها في مدينة سوتشي، في إطار جهود موسكو لتعزيز علاقاتها ببلدان القارة الإفريقية بما يخدم الأمن الدولي والاقتصادي.

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