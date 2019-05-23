حلوى البسبوسة من اشهى الحلويات التي يعشقها الأطفال، والكبار حيث تتميز بطعم سحرى، وتعد البسبوسة من الحلوى القديمة والتي برع في تقديمها أجدادنا منذ قديم الأزل.



وقت التحضير: ١٥ دقيقة

وقت الطبخ: 30 - 35 دقيقة

الكمية: 10 أفراد



طريقة عمل البسبوسة:



إذا كنت من محبي حلوي البسبوسة فعليكم بتجربة مجموعة من الوصفات المميزة، التي قامت بتقديمها مجموعة من الشيفات المحترفين، والذين لديهم شعبية وثقة كبيرة لدى متابعيه، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم الوصفات بالتفصيل..



مقادير البسبوسة:



2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة صغيرة بايكنج باودر

كوب سكر

كوب زيت

كوب سميد

5 بيض

كوب حليب سائل

رشة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

كوب سكر

رشة ملح

قطرات من ماء الزهر

2 كوب ماء

200 ج شوكولاتة



طريقة تحضير البسبوسة:



1- فى وعاء عميق اخلطي البيض مع الفانيليا السكر والزيت بالمضرب اليدوى حتى تمام التجانس و اضيفي باقى المكونات بالتدريج واعيدى الخلط بواسطة ملعقة خشبية جيدا.



2- فى صينية رصي الخليط بشكل متساوي وادخليها الفرن حتى تمام النضج واحمرار الوجه.

3- بعد نضج البسبوسة صبى عليها الشربات بعد ان تحضيرها بالطريقة التقليدية وذوبى الشوكولاتة في حمام مائي وادهنى الوجه بالشوكولاتة المذوبة وقطعيها وقدميها.



طريقة تحضير البسبوسة في الخلاط



مقادير البسبوسة في الخلاط:



2 بيض

3/4 كوب حليب

3/4 كوب زيت

3/4 كوب سكر

2 كوب سميد ناعم

باكو بيكنج بودر

2 حبة يوسفي

ملعقة كبيرة خل

رشة ملح



( الشربات )



كوب سكر

كوب ماء

1 حبة يوسفي مقطعة



طريقة تحضير البسبوسة في الخلاط:



1- نحضر الخلاط ونضع به البيض ونضع الخل والسكر والزيت والحليب، ونضربهم جيدا في الخلاط ثم نضع حبتين اليوسفي، ونخلط جيدا ثم نحضر بوله ونضع بها مصفاة ونصفي الخليط جيدا.



ثم نضع البيكنج بودر على السميد ونخلطهم ببعض ثم ننزل بهم على الخليط السائل ونخلط جيدا بالمضرب السلك.



ثم نحضر صينية وندهنها بدهنه زيت بسيطة ثم نضع بها ورقة زبدة ، ونضع بها خليط البسبوسة ،ونضع على الوجه لوز وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة فوق وتحت حتى تمام التسوية.



ثم نخرجها من الفرن، و نسقيها بالسيرب الساخن وهي ساخنة ونتركها حتى تهدأ ثم نرفع البسبوسة من الصينية بورق الزبدة ، ونضعها فى طبق التقديم..



طريقة تحضير البسبوسة البطاطا:



مقادير البسبوسة البطاطا:



كوب بطاطا

كوب زبادي

نصف كوب سمنة

كوب سميد

نصف كوب سكر

بيضة

فانيليا

نصف كوب جوز هند

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

شربات للوجه



طريقة تحضير البسبوسة البطاطا:



1- تخلط البطاطا والزبادي والسمنة والبيضة والفانيليا والسكر

2- يضاف السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ويقلب الخليط

3- يوضع الخليط في صينية مدورة وتوضع في الفرن حتى النضج

4- تسقى البسبوسة وهي ساخنة بالشربات الساخن ثم تقدم



طريقة تحضير البسبوسة بالشوكولاتة والبندق:



مقادير البسبوسة بالشوكولاتة والبندق:



2 كوب سميد

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

كوب لبن

نصف كوب كاكاو خام منخول

نصف كوب سمنة

كوب بندق محمص مفروم ناعم

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كريمة شيكولاتة بالبندق

أنصاف بندق محمصة

الشربات

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة سمنة



طريقة تحضير البسبوسة بالشوكولاتة والبندق:



1- يخلط السميد مع السمن جيدا ثم يضاف السكر والبيكنج بودر والكاكاو والبندق.

2- يضاف اللبن والعسل ويقلب قليلا حتى يمتزج.

3- تدهن الصينية بالسمنة ثم تفرد البسبوسة فى الصينية وتوضع بالفرن على درجة حرارة 200.

4- يوضع السكر والماء على النار حتى الغليان ثم يضاف الليمون.

5- تضاف ملعقة السمن قبل صب الشربات على البسبوسة ثم يصب.

6- تزين بكريمة الشيكولاتة بالبندق وتزين بأنصاف البندق وتقدم..



طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة:



مقادير البسبوسة بالقشطة:



1 كيس بسبوسة جاهز

1 كوب زبادي

2 علبة قشطة

فستق مجروش وصحيح

زبدة

شربات عسل



طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة:



1- ضعي البسبوسة فى العجانة ثم ضيفي عليها الزبدة واعجنيها جيدا، وقومي باضافة الزبادى، و خلطهم بشكل جيد.

2- احضري صينية الفرن ثم ضيفي طبقة من البسبوسة، ثم قومي بإضافة طبقة من القشطة ثم طبقة اخرى من البسبوسة.

3- ثم قومي بتغطية اخر طبقة من البسبوسة بالفستق المجروش ، وادخليها الفرن على درجة حرارة 190 حتى تمام النضج.

4- أخرجي البسبوسة من الفرن، ثم قومي بتغطية البسبوسة بالشربات،على ان يكون الشربات بارد، ثم قدميها..



مقادير الشربات المخصص لـ البسبوسة:



كوب و نصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.



طريقة تحضير الشربات المخصص لـ البسبوسة:



1- في قدر على النار نسكب السكر والماء، ونحركهم حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج بالغليان.

2- عندما يغلي المزيج نضيف إليه عصير الليمون الحامض.

3- نترك المزيج يغلي على نار هادئة حتى يشتد.

4- نطفأ النار، ونضيف ماء الورد وماء الزهر أو أي مطيّبات أخرى ويوضع القطر جانبًا حتّى يبرد.