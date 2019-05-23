الصين تعترض بشدة على عبور سفينتين أمريكيتين لمضيق تايوان

قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن بكين قدمت "اعتراضات صارمة" إلى الولايات المتحدة بعد عبور سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لمضيق تايوان. وحثت واشنطن على التعامل بحرص مع المسائل المتعلقة بتايوان كي تتجنب تعرض العلاقات بين البلدين لتأثيرات سلبية.



قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين قدمت "اعتراضات صارمة" إلى الولايات المتحدة بعد عبور سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لمضيق تايوان. وأضاف المتحدث في إفادة صحفية يوم الخميس أن الصين أبدت قلقها للجانب الأمريكي موضحا أن قضية تايوان هي أكثر النقاط حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية.



نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة وقواعد البيانات المشتركة الثلاث بين الصين والولايات المتحدة وأن تتعامل بحرص وبطريقة صحيحة مع المسائل المتعلقة بتايوان كي تتجنب تعرض العلاقات الصينية الأمريكية والسلام في مضيق تايوان لتأثيرات سلبية.



وقال الجيش الأمريكي إنه أرسل سفينتين تابعتين لسلاح البحرية عبر مضيق تايوان يوم الأربعاء، وذلك في أحدث عملية عبور سفن أمريكية للممر المائي، مما أغضب الصين في وقت يشهد توترا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.



وتايوان من النقاط الساخنة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا حربا تجارية مريرة وعقوبات أمريكية واستعراضا متزايدا لقوة الصين العسكرية في بحر الصين الجنوبي حيث تقوم الولايات المتحدة أيضا بدوريات للتأكيد على حرية الملاحة فيه.



وستنظر تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إلى مرور السفينتين اللتين انطلقتا يوم الأربعاء باعتباره دليلا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل الخلافات المتزايدة بين تايبه وبكين.



وتكثف بكين الضغوط لتأكيد سيادتها على الجزيرة، التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها قد تستخدم القوة لإخضاعه إذا لزم الأمر.



