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محافظات

شاروبيم يصدر حركة محدودة لرؤساء ونواب المراكز والمدن بـ الدقهلية

الخميس 23/مايو/2019 - 09:35 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، قرارًا بتكليف سوسن يوسف مجاهد للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة المنصورة، كما أصدر قرارا بتعيين 12 نائبا لرؤساء المدن والمراكز والأحياء علي مستوى المحافظة. 

واشتملت حركة نواب رؤساء المراكز والمدن على ندب كل من هاني السيد سالم ، وغادة الحمادي ،ومحمد محمود عبد اللطيف للعمل نوابا لمركز ومدينة المنصورة ، وندب كل من حاتم عبد الله حسن ، ومحمد السيد البيلي نواب لمركز ومدينة ميت غمر ، وكل من البيلي ابراهيم الباز ،وعمرو سمير عبد العاطي، ومصطفى محمد عنان نوابا لمركز ومدينة بلقاس، وندب وائل وجدي عليوة نائبا لمركز ومدينة طلخا ،وهبة محمود حسن نائبا لمركز ومدينة شربين ، وأحمد محمد النادي نائبا لمركز ومدينة دكرنس، وكريمة صديق عبد الغفار نائبا لمركز ومدينة المطرية.

وهنأ محافظ الدقهلية المعينين الجدد بالجهاز التنفيذي وطالبهم ببذل كل الجهود للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة التواجد المستمر في الشارع والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

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