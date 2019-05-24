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رياضة

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:03 ص
مباراة الزمالك ونهضة
مباراة الزمالك ونهضة بركان
منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي وضع خطة خاصة لإيقاف التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي.

ويأتي ذلك في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية المقرر له الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتسبب اللاعب التوجولي، في خطورة كبيرة خلال لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح نهضة بركان بهدف دون رد سجله كودجو، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك عمر صلاح.

وقرر جروس إعطاء تعليمات خاصة لخط دفاع الزمالك، لتنفيذ رقابة لصيقة على كودجو خلال لقاء العودة، لمنع خطورته والحد من سرعاته ورأسياته التي دائما ما تؤرق المنافسين.

يذكر أن الفريق الابيض يحتاج إلى الفوز بهدفين دون رد كي يتوج رسميا بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

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