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فن

مسلسل زلزال الحلقة الثامنة عشرة.. محمود حجازي ينتقم من زوجته بسبب محمد رمضان

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:32 ص
صدى البلد
شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل زلزال تطورات أبرزها يحاول ربيع والذي يجسد دوره محمود حجازي الانتقام من آمال ابنة خليل والذي يجسده ماجد المصري الانتقام منها بسبب معرفة أنها ما زالت تحب "زلزال " والذي يجسد دوره محمد رمضان .

أيضا تفكر أمل والتي تجسد الدور هنادي مهنا الوصول الي زوجها وأفعاله المريبة وشخصيته الغامضة، بعد تأكده من أنها لا تحبه .

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

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