نائب يحذر من التشكيك في العملية الانتخابية ويشيد بالالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية

أدلى النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بقسم التجمع، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة لتسهيل عملية التصويت أمام الناخبين.

وأكد النائب محمد رزق أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة من المواطنين تعكس حالة الوعي والمسؤولية تجاه مستقبل الوطن، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استحقاقات دستورية تستدعي حضورًا إيجابيًا من الجميع.

وشدد على أن الإدلاء بالصوت يمثل رسالة دعم لمسار الدولة واستكمال خططها في البناء والتنمية، مضيفا بأن حرص المواطنين على التواجد مبكرًا أمام اللجان يعكس ثقتهم في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن كل صوت يُدلي به المواطن هو مساهمة حقيقية في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، ودعم لمسيرة الإصلاح السياسي وترسيخ الحياة الحزبية.

وفي ختام تصريحاته، حذّر النائب محمد رزق من محاولات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو بث الشائعات حول سيرها، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى إدارة الاستحقاق بكامل الحياد والشفافية، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات أو محاولات لإثارة البلبلة بين المواطنين.