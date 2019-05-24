عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24/ 5/ 2019

تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال كثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة مردودها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 مايو ٢٠١٩، على النحو الآتي:





الحمل

من21/3 إلى 20/4

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

عاطفيا: الشمس وعطارد في منزل العلاقات مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.





الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وحظا في الحب.. ثق بنفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزلك التاسع يدفعك نحو المغامرة وتميل للقيام بحملة دعاية لصالحك.

اجتماعيا: الشمس وعطارد في برجك يساعدانك على تعميق صلاتك بمن حولك وتنجح في ذلك.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7

ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقاتك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك.

اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عائليا: المشتري يتراجع في وضع معاكس وقد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك مشحونا بالواجبات وتنفعك اليوم قدرتك على التنظيم.

صحيا ومهنيا: القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تحلق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عائليا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح وحاول أن تتصرف بهدوء.

عاطفيا: فينوس بمواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

عائليا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العائلية والاجتماعية.

مهنيا: اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

ماليا: القمر في منزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح.. تحسن التدبير مهما كانت الضغوط.

عاطفيا: فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية وتدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط، حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا وكن مستعدا للتكيف.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

