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فن

مسلسل قابيل الحلقة 20 .. أمينة خليل تعتدي بالضرب على حارس العقار

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:11 ص
مسلسل قابيل
مسلسل قابيل
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل قابيل الحلقة 20 حيث تعتدي أمينة خليل علي حارس العقار الذي تسكن فيه بسبب تحرشه بها بعدما اكتشف أنها تتعاطي مخدرات، وهو ما أفقدها أعصابها لتقوم بضربه.

قام محمد فراج بعمل خدعة علي حارس العقار، بعدما اتفق معه علي جلب كمية كبيرة من المخدرات ولكنه ورطه في مأزق ليترك آدم وسما العقار الذي يختبئان فيه وبعدها يقرر ان يبلغ الشرطة عنه حتي تقبض عليه متلبسًا بالمخدرات.

يذكر أن مسلسل قابيل يقوم ببطولته محمد ممدوح ومحمد فراج وأمنية خليل وإخراج كريم الشناوي.

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