هنيدي يعلق على مسابقة تركي آل الشيخ لتلاوة القرآن الكريم

علق الفنان محمد هنيدي على المسابقة التي أطلقها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، والتي تُقدر جوائزها بـ12 مليون ريال.



حيث قال "هنيدي" خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مسابقة تلاوة القرآن - ١٢ مليون ريال لأفضل تلاوة وأفضل من يرفع الاذان برنامج يفخر به كل مسلم ، شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ".