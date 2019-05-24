أسعار اليوم.. الدولار يتراجع عالميا بسبب الصناعات التحويلية.. استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 605 جنيه للجرام.. والطماطم تتراوح بين 3 جنيهات إلى 6.50 جنيه للكيلو

أسعار اليوم

- الدولار يتراجع عالميا بسبب الصناعات التحويلية

- استقرار الذهب وعيار 21 يسجل 605 جنيه للجرام

- الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات إلى 6.50 جنيه للكيلو





استقرت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الجمعة 24 مايو 2019، على تراجع الأمس، ليسجل 16.83 جنيه للشراء مقابل 16.93 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى.وعلى مستوى سعر صرف باقى العملات، فسجل سعر اليورو الأوروبى 18.74 للشراء، و18.85 جنيه للبيع ، كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.28 جنيه للشراء، و21.41 جنيه للبيع.وسجل الفرنك السويسرى 16.78 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع، وسجل 100 ين يابانى 15.29 للشراء و15.38 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصينى 2.43 للشراء و2.44 للبيع.وعالميا تحرك الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في عامين، اليوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط قطاع الصناعات التحويلية مخاوف من أن الصراع التجاري مع الصين ربما يلحق الضرر بأكبر اقتصاد في العالم ويؤثر على وضع العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا.وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 97.686 في التعاملات المبكرة في أوروبا لينخفض 0.7 بالمئة عن أعلى مستوى في عامين عند 98.371 الذي بلغه في الجلسة السابقة.يأتي الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية بلغ أدنى مستوياته في نحو عشر سنوات في مايو أيار، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الأمريكي يمر بتباطؤ حاد، وحتى الآن، فإن القدر الأكبر من المصاعب الناجمة عن الحرب التجارية تظهر في آسيا، حيث تحقق اقتصادات من سنغافورة إلى تايلاند نتائج ضعيفة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن شكاوى الولايات المتحدة ضد هواوي تكنولوجيز ربما يتم حلها ضمن إطار عمل اتفاق تجاري أمريكي صيني، بينما في الوقت ذاته وصف شركة الاتصالات الصينية العملاقة بأنها شيء "خطير للغاية".ويغذي تصاعد التوترات التجارية وضعف البيانات توقعات بخفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وساهم ضعف الدولار في أن يتعافى الجنيه الاسترليني قليلا من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر بينما ارتفع اليورو لفترة وجيزة فوق 1.12 دولار ليبلغ أعلى مستوى في أسبوع، ومقابل الين، تراجع الدولار إلى 109.50 ين، ليواصل الخسائر التي تكبدها أثناء الليل.واستقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 24 مايو 2019، وفقا لآخر أسعار البورصات العالمية، حيث يسجل جرام عيار 21 الأوسع انتشارا 605 جنيهات بتراجع ثلاث جنيهات عن أسعاره بمستهل الأمس.وسجل عيار 24 نحو 695 جنيها للجرام ، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 520 جنيها، بتراجع جنيهًا واحدًا، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 405 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4864 جنيها، وبلغ السعر العالمى للذهب نحو 1277 دولارا للأوقية.وينشر موقع "صدى البلد" متوسط أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم، الجمعة 24 مايو 2019، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 3 جنيهات إلى 6.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2 إلى 3 جنيهات.ووصل سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 3 جنيه، والباذنجان البلدي يتراوح بين جنيهين لـ 5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 4 ولـ 8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 ولـ 7 جنيهات، بتراجع جنيه، وسجلت الملوخية بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه، والبسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، والقلقاس بين 5 و9 جنيهات.وسجل كيلو التفاح الأمريكي من 17 إلى 21 جنيها، والتفاح الجولدن من 12 إلى 18 جنيها، والتفاح الثلاجة من 17 إلى 21 جنيها، والليمون البلدي بين 29 و35 جنيهًا، والجوافة بين 5 و8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والخوخ البلدي بين 3 و7 جنيهات، والموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.