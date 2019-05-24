الحلقة 19 من حياتى .. طرق التعامل مع الابن المراهق مع ميساء هلال

أكدت ميساء هلال خبيرة تنمية بشرية وإرشاد أسري أن أكبر الأخطاء التى تقع فيها الكثير من الأمهات، هي التعامل مع الطفل المراهق فهى تعتبر فترة انتقالية في حياة طفلك.



وأضافت في برنامج حياتي على موقع صدى البلد أنه يجب مصاحبة المراهق والإنصات إليه وبيان أهميته لدى الوالدين وأنَ هدفهم سعادته وراحته.



ونصحت ميساء كل أم، بعدم التعامل مع الطفل المراهق على أنه طفل يجب أن تكون الأم صديقة لأطفالها ومعالجة الأمور بشكل غير مباشر.



إليكم مزيد من التفاصيل فى التعامل مع الطفل المراهق فى الفيديو التالى..