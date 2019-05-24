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فن

فيلم علاء الدين يتصدر جوجل بسبب النجم المصري العالمي مينا مسعود

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:28 م
صدى البلد
سمر سعد
تصدر فيلم "علاء الدين" مؤشر البحث جوجل في مصر بعد عرضه يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بسبب مشاركة النجم المصري العالمي مينا مسعود في بطولته.


كان أقيم الثلاثاء الماضي، العرض الخاص لفيلم "علاء الدين" الذى انطلق عرضه فى مسرح "إل كابيتان" فى لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

حضر العرض الخاص عدد من صناع ونجوم الفيلم ومن أبرزهم ويل سميث والمصري مينا مسعود ونعومى سكوت. الفيلم من إخراج رون كليمنتس وجون مسكر، وسيتم عرضه للمرة الأولى بصالات السينما العالمية في 24 مايو المقبل.

يحكي الفيلم عن القصة الكلاسيكية الشهيرة، "علاء الدين" طفل شوارع يجوب طرقات مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد "آبو"، فيصادف الأميرة "ياسمين" ويقع في غرامها، لكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحُكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان "جعفر"، بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.

ويشارك في بطولة فيلم "علاء الدين" كل من ويل سميث، وناعومي سكوت، ومينا مسعود، ومروان كينزاري، ونسيم بيدراد، ونعمان آكار.

ويظهر المصري مينا مسعود في الفيلم مجسدا دور علاء الدين، حيث تصدر أفيش الفيلم وهو يحمل مصباحه الشهير، فيما يقدم النجم العالمي ويل سميث دور الجني الأزرق.

يذكر أن مينا مسعود ولد في مصر وهاجر إلى كندا، وتخرج في جامعة "Ryerson University" بعد دراسة المسرح، وشارك بالعديد من الأعمال التليفزيونية منها "Nikita" عام 2011، "King" عام 2012، "Open Hart" عام 2015، ومؤخرًا بمسلسل "Tom Clancy’s Jack Ryan".

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