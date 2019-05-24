فضحتها كاميرات المراقبة .. الزوجة والعشيق يتخلصان من الزوج بعد السحور بـ الجيزة



الواقعة بدأت في رواية الزوجة العشرينية اللعوب بصراخها، فبعد دقائق من رفع المؤذن لأذان الفجر في المسجد وبمجرد اعلاء كلمة الحق "الصلاة خير من النوم" انطلقت صرخات الزوجة لتعلو ارجاء المنطقة "الحقوني.. جوزي مات".



- دماء في الحمام



لحظات مضت على صراخ الفتاة حتى تجمع اهالي المنطقة اسفل العقار وحددوا مصدر الصراخ وصعدوا الي الشقة ليجدوا الزوجة صغيرة السن تندب يومها بالقرب من باب الحمام وتهمهم بكلمات "قتلوه.. دخلوا علينا وخلصوا عليه"، وداخل حمام الشقة كان الزوج غارقا في دمائه على الارضية.



- حد يبلغ النجدة



وداخل مسرح الجريمة وقف احدهم ممسكا بهاتفه واتصل بشرطة النجدة للابلاغ عن الحادث، وسرعان ما انتقلت القيادات الأمنية، إلى موقع الحادث، وتم اخطار اللواء مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة الذي بدوره امر بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



- المعاينة والاقوال



بمجرد وصول فرق المباحث التي شكلها اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بدأت المعاينة والتي كشفت ان الزوجة في بداية العقد الثالث من عمرها وزوجها لم يكمل عامه الثلاثين بعد، كما تلاحظ وجود الجثة بأرضية الحمام غارقة في الدماء.



- مناقشة الزوجة



بدأت فرق المباحث برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، في مناقشة الزوجة، التي اكدت انها دخلت الي المطبخ لتجهيز السحور وبعد عودتها وقبل اذان الفجر بدقيقة طرق اشخاص باب الشقة، ودخلوا ليجهزوا علي زوجها ويقتلوه ويفرون، مضيفة الي انها لا تتذكر اشكالهم او اوصافهم بسبب الصدمة.



- كاميرات المراقبة



بالتزامن مع مناقشة فرق المباحث للزوجة، كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم يشاهد كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، والتي كشفت عن تواجد شخص بمدخل العقار قبل وقوع الحادث بدقائق ثم دخوله وخروجه بالتزامن مع وقت صراخ الزوجة.



- قتلت القتيل



قتلت القتيل وجاية تمشي في جنازته.. فضحت كاميرات المراقبة الزوجة، وكشفت زيفها وتضليلها للحقيقة، حيث تبين صعود شخص واحد فقط وهي اكدت ان عدة اشخاص حضروا الي منزلهم وقاموا بقتل زوجها.



- الزوجة: خلصت منه



بعد ما يقرب من ١٨٠ دقيقة من التحريات والبحث والفحص، اعترفت الزوجة بتفاصيل جريمتها صارخة امام مباحث الهرم "ايوة خلصت منه.. حبيت غيره ومش عايزاه".



- قتلته والاذان بيأذن



وشرحت الزوجة امام مباحث الهرم قائلة "انا على علاقة بشاب اخر واتفقت معه على الحضور للمنزل في وقت السحور حتي نستطيع التخلص من زوجي وقتله، وبالفعل حضر قبل الحادث بدقائق واستغليت تواجد زوجي بالحمام لغسل يديه، فقمنا بالهجوم عليه وقتله بالحمام".



- كلبش العشيق والزوجة اللعوب



واجرت مباحث الجيزة اكمنة لضبط العشيق، وتم ضبطه بعد ساعات من ارتكابه الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دماء على السحور.. عنوانا لتلك الجريمة التي وقعت بالقرب من مقابر التاريخ الفرعوني، والتى اقبلت فيها زوجة لعوب على التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، واختلاق واقعة هجوم مسلحين على منزلهم للهروب من المساءلة القانونية.