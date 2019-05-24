حافلة الزمالك تغادر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل، إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان.



ويتقابل الزمالك مع بطل المغرب نهضة بركان بعد غد الأحد، في إياب نهائي الكونفدرالية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



ويأمل الزمالك في تعويض خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة، أحرزه التوجولي لابا كودجو.