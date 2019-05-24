العالم علي شفا حرب.. ترامب يعلن إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن البيت الأبيض أبلغ الكونجرس بخطط إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه القوات سيتم نشرها لأغراض وقائية.



وأضافت القناة أن هناك مناقشات تدور في البيت الأبيض والبنتاغون لدعم عسكري للغواصات والمقاتلات والطائرات المسيرة والبطاريات المضادة للصواريخ.