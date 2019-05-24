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ديني

انتبه.. أمر يغفله الكثيرون ورسول الله حذر من تركه في أي عمل

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:44 م
أمر يغفل عنه الناس
أمر يغفل عنه الناس
أمل فوزي
قال الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن هناك أمرًا حذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المؤمنين أن تنفك تصرفاتهم عنه في جميع مواطنهم وأنشطة حياتهم.

وأوضح «آل الشيخ» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، أن الرحمة صفة أخلاقية جليلة ومقصد عظيم من مقاصد التربية بسائر العبادات, فقال تعالى :«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ », وقال عز وجل : «بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ» منوهًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المؤمنين أن تنفك تصرفاتهم عن هذه الصفة الجميلة في جميع مواطنهم ومناشط حياتهم.

واستشهد بما قال صلى الله عليه وسلم : «لا يرحم الله من لا يرحم الناس» متفق عليه, مشيرًا إلى أنه حين تغيب عن المسلم في تصرفاته وعلاقاته هذه المنظومة الجميلة يقع في الشقاء والخسارة, فقال صلى الله عليه وسلم : «لاتنزع الرحمة إلا من شقيّ» رواه الترمذي.

وأكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها, ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنه صلى الله عليه وسلم : «كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشدّ مئزره».


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