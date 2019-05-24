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اقتصاد

كرتونة البيض بـ 31 جنيها.. تعرف على أسعار الدواجن والأسماك اليوم

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:21 م
صدى البلد
محمد صبيح
استقرت الأسعار ببورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الجمعة، 24/5/2019 وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 29 جنيها.

كما انخفض سعر الفراخ الساسو ليسجل 33 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي 36 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 3.5 و3.75 جنيه.

كما استقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 22.5 جنيه للكيلو.

وفيما يخص أسعار بيض المائدة، سجلت كرتونة البيض الأحمر 33 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض 31.5 جنيه.

استقرت أسعار السمك، اليوم الجمعة 24 مايو 2019 في سوق الجملة، بالعبور، فسجل كيلو البلطي نمرة 1 سعرا يتراوح بين 39 و45 جنيها، والبلطي (نمرة 2) 32 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والبوري (نمرة 2) 38 جنيها، والبوري (نمرة 1) سجل سعرا يتراوح بين 39 إلى 48 جنيها، بتراجع جنيها عن أسعاره أمس.

وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجي 39 جنيها، والمكرونة السويسي 66 جنيها، والمكرونة المجمدة 25 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والمرجان 45 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري (نمرة 1) نحو 320 جنيها، والجمبري (نمرة 2) بين 125 و225 جنيها، والجمبري المجمد 85 و165 جنيها، والدنيس 90 جنيها، والبربون 35 جنيها.

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