ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. إطلالة مميزة لـ نيكول سابا من أحدث جلسة تصوير

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:53 م
نيكول سابا
نيكول سابا
محمد بدران
نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير أجرتها، وذلك على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت سابا، في الصور بإطلالة رقيقة نالت اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.
شاهد.. إطلالة مميزة لـ نيكول سابا من أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالة مميزة لـ نيكول سابا من أحدث جلسة تصوير
شاهد.. إطلالة مميزة لـ نيكول سابا من أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. الجبلاية: الجولة الأخيرة للدوري في موعد واحد

العالم علي شفا حرب.. ترامب يعلن إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط

حكيم زياش يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

نيابة عن الرئيس السيسى .. مدبولي يشارك في مراسم حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا

نتنياهو يستغيث..الحرائق تلتهم إسرائيل والخسائر فادحة..فيديو وصور

الكاف يزف بشرى سارة لمرتضى منصور قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور