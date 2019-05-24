شاهد.. إطلالة مميزة لـ نيكول سابا من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير أجرتها، وذلك على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت سابا، في الصور بإطلالة رقيقة نالت اعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.