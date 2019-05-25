موعد اذان الفجر اليوم .. تعرف على مواقيت الصلاة 25 مايو 2019

موعد أذان الفجر اليوم 25-5-2019، يقدم «صدى البلد» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد من العواصم العربية والعالمية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم السبت 25 مايو 2019 - الموافق 20 رمضان.



ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في الثالثة وأربع عشرة دقيقة



القاهرة:

الفجر 3:14

الشروق 4:56

الظهر 11:51

العصر 3:28

المغرب 6:47

العشاء 8:17



الإسكندرية



الفجر 3:14

الشروق 4:59

الظهر 11:57

العصر 3:36

المغرب 6:55

العشاء 8:27



أسيوط



الفجر 3:24

الشروق 5:02

الظهر 11:52

العصر 3:21

المغرب 6:41

العشاء 8:08



أسوان



الفجر 3:28

الشروق 5:01

الظهر 11:45

العصر 3:07

المغرب 6:28

العشاء 7:51



العريش



الفجر 2:59

الشروق 4:43

الظهر 11:41

العصر 3:20

المغرب 6:39

العشاء 8:11



الغردقة



الفجر 3:14

الشروق 4:52

الظهر 11:42

العصر 3:11

المغرب 6:31

العشاء 7:57



الأقصر



الفجر 3:24

الشروق 4:59

الظهر 11:46

العصر 3:12

المغرب 6:32

العشاء 7:57



شرم الشيخ



الفجر 3:10

الشروق 4:48

الظهر 11:39

العصر 3:11

المغرب 6:30

العشاء 7:58



سوهاج



الفجر 3:25

الشروق 5:01

الظهر 11:50

العصر 3:18

المغرب 6:38

العشاء 8:04



السويس



الفجر 3:09

الشروق 4:51

الظهر 11:46

العصر 3:22

المغرب 6:42

العشاء 8:12



الزقازيق



الفجر 3:11

الشروق 4:54

الظهر 11:50

العصر 3:28

المغرب 6:47

العشاء 8:18



الرياض



الفجر 3:36

الشروق 5:05

الظهر 11:50

العصر 3:13

المغرب 6:34

العشاء 8:34



الكويت



الفجر 3:18

الشروق 4:50

الظهر 11:44

العصر 3:19

المغرب 6:38

العشاء 8:11



أبوظبي



الفجر 4:05

الشروق 5:34

الظهر 12:18

العصر 3:41

المغرب 7:02

العشاء 8:32



مسقط



الفجر 3:52

الشروق 5:19

الظهر 12:02

العصر 3:23

المغرب 6:45

العشاء 8:15

