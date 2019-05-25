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موعد اذان الفجر اليوم .. تعرف على مواقيت الصلاة 25 مايو 2019

السبت 25/مايو/2019 - 12:13 ص
اذان الفجر اليوم
اذان الفجر اليوم
محمد صبري عبد الرحيم
موعد أذان الفجر اليوم 25-5-2019، يقدم «صدى البلد» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد من العواصم العربية والعالمية، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، اليوم السبت 25 مايو 2019 - الموافق 20 رمضان.

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في الثالثة وأربع عشرة دقيقة

القاهرة:
الفجر 3:14
الشروق 4:56
الظهر 11:51
العصر 3:28
المغرب 6:47
العشاء 8:17

الإسكندرية

الفجر 3:14
الشروق 4:59
الظهر 11:57
العصر 3:36
المغرب 6:55
العشاء 8:27

أسيوط

الفجر 3:24
الشروق 5:02
الظهر 11:52
العصر 3:21
المغرب 6:41
العشاء 8:08

أسوان

الفجر 3:28
الشروق 5:01
الظهر 11:45
العصر 3:07
المغرب 6:28
العشاء 7:51

العريش

الفجر 2:59
الشروق 4:43
الظهر 11:41
العصر 3:20
المغرب 6:39
العشاء 8:11

الغردقة

الفجر 3:14
الشروق 4:52
الظهر 11:42
العصر 3:11
المغرب 6:31
العشاء 7:57

الأقصر

الفجر 3:24
الشروق 4:59
الظهر 11:46
العصر 3:12
المغرب 6:32
العشاء 7:57

شرم الشيخ

الفجر 3:10
الشروق 4:48
الظهر 11:39
العصر 3:11
المغرب 6:30
العشاء 7:58

سوهاج

الفجر 3:25
الشروق 5:01
الظهر 11:50
العصر 3:18
المغرب 6:38
العشاء 8:04

السويس

الفجر 3:09
الشروق 4:51
الظهر 11:46
العصر 3:22
المغرب 6:42
العشاء 8:12

الزقازيق

الفجر 3:11
الشروق 4:54
الظهر 11:50
العصر 3:28
المغرب 6:47
العشاء 8:18

الرياض

الفجر 3:36
الشروق 5:05
الظهر 11:50
العصر 3:13
المغرب 6:34
العشاء 8:34

الكويت

الفجر 3:18
الشروق 4:50
الظهر 11:44
العصر 3:19
المغرب 6:38
العشاء 8:11

أبوظبي

الفجر 4:05
الشروق 5:34
الظهر 12:18
العصر 3:41
المغرب 7:02
العشاء 8:32

مسقط

الفجر 3:52
الشروق 5:19
الظهر 12:02
العصر 3:23
المغرب 6:45
العشاء 8:15

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