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فن

كشف عن مشاعره معها في رمضان.. حمدي الميرغني يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته

السبت 25/مايو/2019 - 02:48 ص
صدى البلد
أحمد البهي
نشر الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه على "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر.

وعلق حمدي الميرغني على الصورة: "رمضان أحلى مع حبيبتي ".

وكان حمدي المرغني من المقرر ان يشارك الزعيم عادل إمام في أول عمل درامي يجمعهما وهو "فلانتينو"، قبل أن يتم تأجيله، كما سيشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ومن اخراج رامي إمام.
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رمضان أحلي مع حبيبتي ❤️😍💍

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