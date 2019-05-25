تحطم طائرة عسكرية في المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية، مساء الجمعة، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "مي-17".



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت البحرية المكسيكية، في بيان: "نعلن عن حادث مؤسف وقع بالقرب من مدينة فالي فيردي -ولاية سان لويس بوتوسي- لقد سقطت مروحية من طراز مي-17 تابعة لإدارتنا".



وأشار البيان إلى أن المروحية كانت تشارك في إخماد حرائق الغابات في البلاد، وكانت تنقل 7 أشخاص مصيرهم حتى الآن مجهول.