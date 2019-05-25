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رياضة

الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان بإياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. اليوم

السبت 25/مايو/2019 - 04:09 ص
الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان
محمد رشاد
يُعقد اليوم السبت، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غدا الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وسيشهد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، تحديد الزي الرسمي للفريقين، حيث سيرتدي الفريق الأبيض زيه التقليدى بالكامل على أن يرتدى نهضة بركان زيه البرتقالى.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان.

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