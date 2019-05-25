القابضة للمياه والصرف: وصول نسبة التحصيل لـ95 % ببعض الشركات خلال العام المالى 2017/2018

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017/2018، وكذا وافقت على زيادة رأس المال المُرخص به للشركة من 100 : 200 مليار جنيه، ليتماشى مع الزيادات المتوقعة فى رأس المال المصدر.





وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تحسنت نسبة التحصيل الخاصة بالإصدار بدون القطاع الحكومى لتصل إلى 95 % ببعض الشركات خلال العام 2017/2018، بينما انخفض عدد الشركات التى حققت عجزًا نقديًا بدون دعم وزارة المالية من 20 شركة عام 2015/2016، إلى 15 شركة عام 2017/2018.





وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، تطور كمية المياه المُنتجة، والتى وصلت حاليًا لـ30.1 مليون م3/يوم على مستوى الجمهورية، يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 163 ألف كم، لتغطى 98 % من عدد السكان، كما يتم معالجة 12.8 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث وصلت نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 59.7 % من عدد السكان، موضحًا أن المصدر الرئيسى لإنتاج مياه الشرب هو نهر النيل، حيث تمثل المياه السطحية 87.8%، والمياه الارتوازية 11.7%، بينما تمثل تحلية مياه البحر 0.5% من كمية المياه المُنتجة، وتبلغ طاقات محطات التحلية الحالية 440 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية، وطاقات المحطات الجاري تنفيذها 682 ألف م3/يوم، وطاقات المحطات المخطط تنفيذها ضمن الخطة العاجلة 2018/2020، 671 آلاف م3/يوم، وطاقات المحطات المخطط تنفيذها خلال الفترة 2022/2027، 645 ألف م3/يوم، وخلال الفترة 2027/2037، 310 آلاف م3/يوم، ليصل إجمالى طاقات التحلية بحلول عام 2037 إلى 2.75 مليون م3/يوم.





وأكد رئيس الشركة القابضة، أن منظومة الجودة بالشركة تعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، وتضم 260 معملًا متنقلًا وسيارات لجمع العينات، و393 معملًا بمحطات المياه، و259 معملًا بمحطات الصرف الصحى، و166 معملًا فرعيًا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، بجانب 14 معملًا مركزيًا لمياه الشرب، و6 معامل مركزية للصرف الصحى، بالشركات التابعة، بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب، والذى يراقب جودة المياه على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالى عدد عينات مياه الشرب المرفوعة خلال عام 2018 أكثر من 3.5 مليون عينة، مشيرًا إلى أن هناك 175 محطة حاصلة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة TSM حتى العام المالى 2017/2018، ومن المخطط الانتهاء من التقييم الفنى لـ3586 موقعًا حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك ضمن برنامج الإدارة الفنية للأصول، بالإضافة إلى اتخاذ الشركات التابعة لحزمة من الإجراءات الفنية لتقليل الفاقد بشبكات مياه الشرب، كالتوسع فى برامج الكشف عن التسرب DMA، حيث تم تقسيم الشبكات إلى مناطق DMAS لتنفيذ برنامج الاتزان المائى فى 50 منطقة بـ14 محافظة تستهدف قرابة 105 آلاف مشترك، ولوحظ انخفاض متوسط نسبة الفاقد من 37 % : 19 %، وقدرت كمية المياه التى تم توفيرها بـ12.2 ألف م3/يوم، وتهدف الشركة لتقليل الفاقد على مستوى الشركات بالمحافظات بنسبة 10 % خلال 10 سنوات.





وحول منظومة خدمة العملاء، قال المهندس ممدوح رسلان: بلغ إجمالى عدد مراكز خدمة العملاء 171 مركزًا، وتم تطوير 80 مركزًا بالهوية الموحدة، بجانب رفع كفاءة العاملين، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية للتيسير على المواطنين وسرعة حل شكواهم، كما تم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول 125، والذى يتيح عدة مزايا، من أهمها، إتاحة المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وكذا تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، مع إمكانيه التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.



