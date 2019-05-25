سوشيال النجوم.. ندى الكامل تتغزل فى أحمد الفيشاوى.. وراغب علامة يقارن صورته وهو شاب بنجله خالد.. ونبيل الحلفاوي: لابد للأهلي أن يكسب الزمالك ليكون البطل

حرص عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي، على نشر أنشطتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جمهورهم اللحظات التي يعيشونها، إضافة إلى كواليس أعمالهم الفنية، وكل ما هو جديد عن حياتهم.ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأحداث التي عبر عنها الفنانون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، السبت.وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة إلى الإعلامي نيشان بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به أمس، الجمعة الموافق 24 مايو.بينما كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن تقديم عرض "جريما فى المعادى" بعد عيد الفطر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".كما نشرت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تتغزل فيه بزوجها بمناسبة ذكرى أول لقاء بينهما.وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على المباريات المتبقية وشكل المنافسة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام لكرة القدم هذا الموسم.بينما نشر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وهو يجلس على شاطئ البحر في شبابه، وبجواره صورة حديثة لابنة "خالد" وهو يجلس بنفس الطريقة على الشاطئ.ونشرت الإعلامية مريم أمين أحدث صورة للإعلامى شريف مدكور بعد إجرائه عملية جراحية استأصل فيها ورم السرطان الذى أصيب به فى القولون.